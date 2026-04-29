Bild kritičan prema Stanišiću: ‘Izgledao je vrlo loše, pogriješio je kod dva gola’

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Paris Saint-Germain je na Parku prinčeva pobijedio Bayern Munchen sa 5:4.

Fantastičnu utakmicu pružili su aktualni europski prvak PSG i njemački velikan Bayern. Gotovo je nemoguće popisati što se sve događalo na Parku prinčeva. Postignuto je čak devet golova, bilo je još niz prilika, a Parižani su na koncu slavili sa 5:4, premda su u jednom trenutku imali 5:2. S ukupno devet golova to je najefikasnije polufinale Lige prvaka u povijesti.

Za goste je cijeli susret odigrao hrvatski reprezentativac Josip Stanišić, a njemački Bild mu je za nastup dao ocjenu 4, što je najlošija ocjena u redu Bayerna.

“Izgledao je vrlo loše u dva navrata kod izjednačujućeg gola Kvaratskhelije za 2:2. Također, bio je i previše daleko kod gola Gruzijca za 4:2 u 56. minuti. Nesiguran u obrani, ali s dva dobra napada u prvom poluvremenu. Ocjena: 4”, stoji u opisu Bilda.

Stanišić je osvojio 5/6 duela uz tri uspješna uklizivanja, ali i izgubio čak 16 posjeda.