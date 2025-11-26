Bild: Kovač pobjedom utišao Hummelsa

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Njemački medij raspisao se o Borussiji Dortmund.

Nakon poraza 4:1 kod Manchester Cityja u Ligi prvaka, uslijedila su dva remija Borussije u Bundesligi. U obje utakmice Borussia je u završnici ispustila pobjedu, najprije kod HSV-a, 1:1, a zatim protiv Stuttgarta, 3:3.

Legenda Borussije Mats Hummels kao stručni televizijski komentator prije utakmice Borussije s Villarrealom u Ligi prvaka poručio je:

“Nedostaje nam mašte da bismo vjerovali kako možemo igrati još bolje. Nedostaju nam pravi, veliki trenuci kreativnosti u igri”.

Borussia je Villarreal pobijedila 4:0, a Bild je o tome pod naslovom “Kovač pobjedom utišao Hummelsovu kritiku” napisao:

“Borussia Dortmund sada govori djelima! Trener BVB-a Niko Kovač i njegova momčad dali su pravi odgovor nakon oštre kritike bivšeg igrača Matsa Hummelsa. Svjetski prvak s Njemačkom 2014. kritizirao je stil igre BVB-a pod trenerom Nikom Kovačem uoči utakmice Lige prvaka protiv Villarreala.

Borussijin trener nije htio ulaziti u polemiku s Hummelsom:

“Kovač je na konferenciji za medije nakon utakmice odbio komentirati Hummelsovu kritičnu analizu na upit Bilda i rekao da najprije želi sam pogledati izjavu”. Nijemci nastavljaju: “No prije toga, pobjedom je utišao Hummelsovu kritiku! Borussia je protiv Villarreala slavila spektakularnih 4:0 i tako prekinula niz od tri utakmice bez pobjede.

Za trenera Kovača i njegovu momčad to je dugo očekivano olakšanje i prilika da se otresu tema koje su ih posljednjih dana opterećivale: siromašna igra, kasni gubici bodova protiv HSV-a i Stuttgarta te individualne pogreške”.