Bh. prvak remizirao s bugarskim prvakom u prvom pretkolu Lige prvaka

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U prvom pretkolu Lige prvaka sreli su se bosanskohercegovački prvak Borac iz Banje Luke te Levski iz Sofije koji je nakon 17 godina čekanja osvojio naslov prvaka Bugarske. Iako je bh. prvak vodio u ovom susretu, Levski je uspio na kraju izjednačiti i s remijem 1:1 dočekati uzvrat na domaćem terenu.

Nismo dugo trebali čekati na pogodak u ovom susretu jer je Borac već u devetoj minuti zaradio kazneni udarac. Izvođenju je pristupio Luka Juričić koji je bio siguran za 1:0. Ipak, Levski se nije predao nakon toga te su nakon 10 minuta drugog poluvremena stigli do izjednačenja.

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Pogodak za 1:1 postigao je 24-godišnji Irac Armstrong Oko-Flex. On je svoju karijeru gradio u West Hamu i Swanseaju gdje ipak nije dobio veliku priliku pa se odlučio na druge europske zemlje. Igrao je u Zurich te Botev Plovdivu iz kojega je na kraju i stigao u Levski prošle sezone.

Do kraja susreta nije bilo golova što je značilo da su se obje reprezentacije morale zadovoljiti s remijem od 1:1.

Uzvrat je na rasporedu za tjedan dana u Sofiji, glavnom gradu Bugarske. Pobjednik ovog dvomeča izborit će drugo pretkolo gdje čekaju pobjednika iz ogleda bjeloruskog ML Vitebska i rumunjse Universitatee Craoive.