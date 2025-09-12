Bennacer će zbog novog pravila UEFE ove jeseni možda ipak zaigrati za Dinamo u Europi

Podijeli :

Foto: Alen Szabo / GNK Dinamo

Dinamo je u zadnjim satima ljetnog prijelaznog roka na jednogodišnju posudbu doveo Ismaela Bennacera, 27-godišnjeg veznjaka Milana kojeg nisu uspjeli prijaviti za Europa ligu.

Unatoč tome, Bennacer bi ipak mogao biti na raspolaganju Dinamu u europskim natjecanjima zbog novog pravila koje je UEFA donijela na kongresu u Tirani.

Prema novom pravilu, svaka momčad može naknadno prijaviti jednog igrača, ali isključivo ako netko s postojeće europske liste doživi dugotrajnu ozljedu ili bolest, i to do šestog kola grupne faze. Ova izmjena ne odnosi se ni na vratare, niti na klubsku omladinsku kvotu.

POVEZANO Bennacer odradio prvi trening s Dinamom: Prvi dodiri u plavom Poznato kada bi Bennacer mogao debitirati za Dinamo

“Izvršni odbor odobrio je amandman za UEFA-ina muška klupska natjecanja u sezoni 2025./26. koji se tiče privremene zamjene maksimalno jednog igrača u polju s dugotrajnom ozljedom ili bolesti tijekom ligaške faze, i to do 6. kola“, stoji u službenom priopćenju.

“Razlog leži u osiguravanju toga da popisi ne budu nepošteno smanjeni, ali i da se igrače zaštiti od dodatnog napora i pritiska.”

Što se tiče Dinama, to znači da bi Bennacer mogao zaigrati za Dinamo ako se, primjerice, nekome od Plavih s liste dogodi značajnija ozljeda prije posljednjeg jesenskog, 6. kola, koje igraju 11. prosinca protiv Betisa, što bi otvorilo prostor da Alžirac bude prijavljen kao zamjena.