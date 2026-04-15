Bellingham uoči uzvrata protiv Bayerna: ‘Ulog je sve ili ništa, nema skrivanja, idemo po pobjedu’

Svi u Real Madridu znaju da mogu spasiti sezonu samo ako nadoknade minimalni zaostatak protiv Bayern Munich i prođu u polufinale Lige prvaka, rekao je veznjak Kraljeva Jude Bellingham uoči uzvratne utakmice na Allianz Arena.
“Svjesni smo naše situacije i spremni smo, fokusirani. Utakmica u Münchenu je za nas finale. Na kraju krajeva, naša sezona ovisi o tome. Pokušat ćemo dati sve od sebe.”
“Svaki poraz u Ligi prvaka je katastrofa, s obzirom na našu trenutnu situaciju. Ulog je velik, sve ili ništa. Nećemo se skrivati, nemamo drugih opcija. Moramo igrati i pobijediti.“
Bellingham je posebno zadovoljan svojim fizičkim stanjem.
“Osjećam se dobro, iako je ova sezona bila razočaravajuća jer sam imao peh i propustio mnogo utakmica zbog ozljeda. Ove sezone promijenila se i moja pozicija. Prije sam igrao više naprijed u tom dijamantu u veznom redu. Onda sam počinjao na lijevoj strani, a uz Arbelou igram malo dublje. Mogu igrati na nekoliko pozicija. Moram se prilagoditi. Želim zabiti više golova, ali također moram i braniti, pronaći ravnotežu. Moram pomoći momčadi i raditi ono što trener želi.“
O trenutačnoj situaciji u La Ligi engleski as je dodao:
“Izgubili smo previše bodova, posebno kod kuće. Ne možete osvojiti naslov ako gubite toliko bodova u odnosu na Barcelonu. A i na gostovanjima također. To jednostavno nije moguće. Ne mislim da je borba gotova. Zaostajemo, ali sada se ipak moramo fokusirati na Ligu prvaka“, rekao je Bellingham na konferenciji za medije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!