Bellingham otkrio razloge poraza od Liverpoola i poručio: ‘Zvižduci Trentu su samo provokacija’

xCesarxCebollax/xPRESSINPHOTOx via Guliver

Engleski reprezentativac Jude Bellingham odgovarao je na pitanja novinara nakon poraza od Liverpoola na Anfield u 4. kolu Lige prvaka.

Real Madrid je poražen drugi put ove sezone u ligi od gradskih rivala iz Atletica 5:2 i sada od Liverpoola u 4. kolu Lige prvaka.

Utakmica je završila pobjedom engleskih prvaka od samo 1:0, ponajviše zahvaljujući briljantnom vrataru Courtoisu, koji je fantastičnim obranama u nekoliko situacija zaustavio napadače Redsa.

Bellingham je dao razmišljanja nakon utakmice.

“Mislim da je rezultat odraz onoga što ste vidjeli u utakmici. Bili su bolji od nas u drugom poluvremenu, imali su puno više igre”, rekao je Jude Bellingham za Amazon Prime, a prenosi BBC Sport.

Također je komentirao zvižduke navijača Liverpoola upućene njegovom velikom prijatelju i sunarodnjaku, Trentu Alexanderu-Arnoldu:

“To su normalne stvari u nogometu. Zvižduci navijača nisu odraz onoga što misle o njemu. Mislim da je to bila više provokacija kako bi ga poremetili i pomogli svojoj momčadi. Siguran sam da cijene ono što je učinio za klub.“

Igrači Real Madrida razočarali su svoje navijače svojom igrom protiv Liverpoola, ali Bellingham nije previše zabrinut zbog toga.

“Nakon što smo primili gol, osjećalo se kao da se previše trudimo, kao da pokušavamo previše forsirati stvari. Ali nije drama, ipak je početak sezone i početak Lige prvaka. Sjetite se prošle sezone bili smo puno lošiji i ipak smo uspjeli proći dalje“, istaknuo je Bellingham.

Real Madrid je, kao i prošle sezone, ponovno poražen na Anfieldu (tada je bilo 0:2), ali sada ima tri pobjede iz prve tri utakmice. U petom kolu ponovno gostuju, 26. studenog idu na noge grčkom prvaku Olympiacosu.