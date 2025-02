Bellingham ostao u čudu zbog svog suigrača, u pitanju nisu ni Mbappe niti Vinicius

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Real Madrid je u uzvratnoj utakmici play-offa za nokaut-fazu Lige prvaka svladao Manchester City rezultatom 3:1 na Santiago Bernabeuu te s ukupnih 6:3 osigurao plasman u osminu finala.

Junak susreta bio je Kylian Mbappe, koji je briljirao s tri pogotka, zabijajući u 4., 33. i 61. minuti. Uz njega, jedan od ključnih igrača bio je i Jude Bellingham.

Engleski veznjak nakon utakmice dao je intervju za CBS, u kojem je izdvojio igrača kojeg smatra najpodcjenjenijim u Realovom sastavu:

“Rodrygo je vrlo podcijenjen. Za mene je on najtalentiraniji i najdarovitiji igrač u momčadi. Stvari koje on radi s loptom, njegovi trikovi… Ponekad se pitam kako mu to uspijeva. Da ja pokušam, stradao bi mi gležanj.”

Bellingham je dodatno pohvalio svog suigrača ističući njegovu nesebičnost i radnu etiku:

“Rodrygo je taj koji se najviše žrtvuje za momčad i nikad se ne žali. Iako mu prirodna pozicija više odgovara na lijevoj strani, često preuzima odgovornosti i na desnoj strani, posebno u obrambenim zadacima.”

Na pitanje smatra li da su on, Mbappe, Vinicius i Rodrygo “fantastična četvorka” Reala, odgovorio je:

“Ne razmišljam o tome na taj način, ali sviđa nam se ta ideja. Svakim danom se sve bolje razumijemo, igramo sve uigranije, a uz kvalitetu koju posjedujemo i trud koji trener zahtijeva od nas, uvjeren sam da će se to na terenu uvijek pokazati u najboljem svjetlu”, zaključio je.