Bayern se našalio: ‘Dvojica Hrvata su noćna mora svakog sportskog komentatora’

xBEAUTIFULxSPORTS/Goldbergx via Guliver

Bayernova momčad do 19 godina ima dvojicu stopera hrvatskog porijekla.

U mladoj Bayernovoj momčadi igraju Filip Pavić i Raphael Pavlić. Oni čine tandem momčadi trenera Petera Gaydarova koja postiže fantastične rezultate. U nedavnom susretu Lige prvaka mladih protiv Sportinga, oni su se našli zajedno na terenu.

Zbog sličnog prezimena, Bayern se našalio na službenom Instagram profilu svoje akademije:

“Noćna mora svakog sportskog komentatora, postavivši njih dvojicu u prvi plan.”