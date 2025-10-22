Bayern je golom 17-godišnjaka poveo protiv Bruggea, evo koji je on na listi najmlađih strijelaca u povijesti Lige prvaka

Podijeli :

xTomasxSiskx

Bayern Munchen je poveo u petoj minuti susreta protiv Club Bruggea na Allianz Areni. Strijelac je bio 17-godišnji mladić Lennart Karl koji je tako zabio službeni prvijenac za Bavarce.

Tako je postao najmlađi strijelac Bayerna u povijesti Lige prvaka sa 17 godina i točno osam mjeseci. Tako se smjestio na 11. mjesto najmlađih strijelaca.

Najmlađi na toj listi je Ansu Fati koji je 2019. godine zabio za Barcelonu protiv Intera, a drugi je Lamine Yamal koji je zabio protiv Monaca 2024. godine. Fati je to napravio sedam mjeseci mlađi dok je Fati bio pola godine mlađi od Karla.

Ispred mladog Nijemca nalazi se Mateo Kovačić koji je bio jedini strijelac za Dinamo u visokom 7:1 porazu od Lyona. Veznjak Manchester Cityja tada je zabio gol sa 17 godina, sedam mjeseci i jednim danom.