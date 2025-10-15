Barcelona uvjerljiva u gostima kod Rome, Chelsea također slavio

Podijeli :

(AP Photo/Alessandra Tarantino)

U drugom kolu kasnijeg termina Lige prvakinja vidjeli smo dvije uvjerljive pobjedu te jednu dramatičnu koja je stigla u posljednjim sekundama. Barcelona i Chelsea su pobjedama od 4:0 pokazali dominaciju nad Romom i Parisom dok je belgijski Leuven preokrenuo protiv Twentea i slavio golom u 96. minuti.

Barcelona je nakon visoke pobjede protiv Bayerna (7:1) bila uvjerljiva i protiv Rome. Već u drugoj minuti su Katalonke povele golom Esmee Brugts da bi na drugi pogodak morale čekati do 58. minute kada je Kika Nazareth zabila za 2:0. Do kraja utakmice za Barcelonu su još zabile Alexia Putellas u 71. minuti i Caroline Graham u 90. minuti.

Chelsea je u svojem susretu protiv Pariza duže čekao na prvi pogodak, ali su ranije povećali prednost. Za 1:0 je zabila Sandy Baltimore u 31. minuti, a samo osam minuta kasnije za 2:0 je pogodila Johanna Ryting Kaneryd. U 47. minuti za 3:0 je zabila Alyssa Thompson, a konačnih 4:0 postavila je Erin Cuthbert.

U posljednjem susretu igrali su Leuven i Twente, dva iznenađenja u prvom kolu ligaške faze. Leuven je šokantno uzeo bod protiv Parisa, a Twente je to napravio protiv Chelseaja. Činilo se da će Twente u ovom susretu nastaviti dobru formu jer su 39. minuti poveli golom Jaimy Ravensbergen.

No, Belgijanke nisu odustajale te su u 83. preko Linde Veefkind poravnale na 1:1, a onda je u 96. minuti za pobjedu pogodila Sara Pusztai. Tako je Leuven upisao prvu pobjedu dok je Twente na jednom bodu nakon dva kola.

Na tablici vodi Barcelona sa 6 bodova i gol-razlikom 11:1, drugi je Wolfsburg s isto toliko bodova, ali i gol-razlikom 6:1 dok je treći Lyon sa 6 bodova i gol-razlikom 5:1.