Azerbajdžanski klub večeras piše povijest svoje zemlje u Ligi prvaka

Manuel Geisser via Guliver Image

Azerbajdžanski Qarabag posljednjih 12 godina dominira u svojoj domaćoj ligi te su samo jednom (2020./2021.) ispustili naslov prvaka. Ti uspjesi u azerbajdžanskoj Premier ligi donosili su im nastupe u Ligi prvaka, a ove godine im je rad došao na naplatu.

Ligašku fazu završili su s 10 bodova što im je donijelo 22. mjesto i prolaz u sljedeću fazu, odnosno u šesnaestinu finala. Tako su ispisali povijest svoje zemlje postavši prvi klub iz Azerbajdžana koji je prošao u drugi krug Lige prvaka.

Qarabag je u šesnaestini finala dobio Newcastle za protivnika te će sigurno biti autsajderi. Međutim, dugi put iz Engleske do Azerbajdžana mogao bi igrati ulogu u prvoj utakmici koja kreće u srijedu od 18 sati i 45 minuta.

Newcastle igra u toplo-hladnoj formi, ali su u posljednje dvije utakmice upisali dvije dobre gostujuće pobjede. Porazili su Tottenham u Londonu te Aston Villu u Birminghamu te su tako izborili i osminu finala FA Cupa.

Qarabag je također slavio u posljednje dvije utakmice u gostima te su se uključili u borbu za naslova sa Sabahom iz Bakua koje vodi bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas. Do kraja azerbajdžanske lige ostalo je još 13 kola, a Qarabag za vodećim Sabahom zaostaje četiri boda.