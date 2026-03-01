Asencio o potresnim trenucima na Bernabeuu: ‘Izgubio sam pojam o vremenu, gdje sam bio…’

Podijeli :

Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Uzvratni susret Real Madrida i Benfice na Bernabeu u nokaut fazi Lige prvaka obilježila je ozljeda mlade zvijezde Kraljeva, Raula Asencija.

Real Madrid je pobijedio Benficu i u uzvratu 2:1 (3:1 ukupno), a u 74. minuti utakmice došlo je do duže pauze zbog sudara dvojice igrača Reala.

Raul Asencio je došao duboko u protivničku polovicu te se u skoku sudario sa suigračem Eduardom Camavingom pa nezgodno pao na travnjak. Na kraju je s terena iznesen na nosilima. Nekoliko dana nakon za RMTV otkrio je što mu je tada sve prolazilo kroz glavu i čega se uopće sjeća.

“Sjećam se da je to bila visoka lopta i da sam se “bacio” na nju, a sljedeće čega se sjećam jest da sam bio na tlu s liječnicima, nakon udarca koji sam primio od Camavinge. Izgubio sam pojam o vremenu, gdje sam bio, što se događa. Tek sam se u tunelu koji je vodio do svlačionica ponovno počeo prisjećati. Bio je to vrlo neugodan trenutak. Zahvaljujem liječniku na svemu što je učinio i na svim medicinskim uslugama. Sjećam se da mi vid nije bio potpuno jasan, da se nisam mogao potpuno kretati, da sam gubio snagu. Bio je to prilično neugodan osjećaj”, započeo je Asencio i nastavio:

“Nisam to mogao osjetiti na Bernabeuu, ali otkad sam stigao u bolnicu, sada pri svijesti, mogao sam koristiti telefon i vidjeti sve poruke podrške. Zaista sam zahvalan. Navijači Real Madrida priredili su mi vrlo posebnu dobrodošlicu i to osjećam. Zato im želim zahvaliti. Momčad se također okupila oko mene. Čim sam ponovno uzeo telefon, dobio sam poruku od svih. Nisam čak ni znao u kojoj se minuti akcija dogodila, nisam znao kako je utakmica završila. Liječnici su mi govorili, ali nisam znao je li ostalo puno ili malo vremena u utakmici, ali čim sam uzeo telefon u bolnici, vidio sam sve poruke.”