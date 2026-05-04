Arteta potvrdio važne vijesti: Arsenalu se za polufinale vraćaju dva ključna igrača

Podijeli :

Simon Bellis / Sportimage via Guliver Image

Arsenal u utorak od 21 sat dočekuje Atletico Madrid na Emiratesu u sklopu uzvratne utakmice polufinale Lige prvaka. Uoči tog susreta na konferenciji za medije govorio je trener Topnika Mikel Arteta.

Španjolski trener je govorio i o ozljedama te je potvrdio sjajne vijesti za navijače Arsenala.

Odmah na samom početku Arteta je upitan o dostupnosti Martina Odegaarda i Kaija Havertza koji su propustili prvenstvenu utakmicu s Fulhamom. Osim toga, Havertz je propustio i prvi susret s Atletico Madridom.

“Obojica su dostupni, u momčadi su”, rekao je Arteta.

Odegaard i Havertz cijelu sezonu se muče s ozljedama pa je kapetan Topnika odigrao 22 ligaške utakmice od ukupno 35 odigranih dok je Havertz upisao tek devet nastupa. Nijemac je svoju najveću ozljedu zadobio već u prvom kolu u pobjedi od 1:0 protiv Manchester Uniteda.

Havertz je i prošle godine imao problema s ozljedama pa je propustio završnicu sezone dok je u prvoj sezoni u ligi bio sjajan s 13 golova i sedam asistencija.