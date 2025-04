Arteta otkrio nevjerojatan podatak: ‘Zato je nogomet lijep!’

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Trener Arsenala Mikel Arteta bio je oduševljen nakon uvjerljive pobjede nad Real Madridom u Ligi prvaka.

Arsenal je zablistao protiv europskog prvaka, slavivši 3:0 (0:0) na Emiratesu u prvoj utakmici četvrtfinala.

Sva tri pogotka pala su u drugom poluvremenu, prvo dva prekrasna pogotka Declana Ricea, oba iz slobodnih udaraca, a onda je konačni rezultat efektnim golom postavio Mikel Merino.

“Prekrasan je osjećaj. Tako sam sretan i ponosan na momčad. Imamo priliku učiniti mnoge ljude ponosnima i to smo svakako uspjeli”, rekao je Mikel Arteta, posebno pohvalivši atmosferu:

POVEZANO VIDEO / Rice junak Arsenala, pogledajte potop Reala u Londonu Modrić nakon debakla Reala: ‘To nas je ubilo i tada smo izgubili ritam’

“Nikada nisam vidio ovakvu atmosferu na stadionu. Navijači su već pjevali i plesali prije utakmice. Za velike europske večeri potrebni su veliki stadioni koji stvaraju atmosferu i potrebni su pojedinačni čarobni trenuci”, istaknuo je Španjolac.

Ti čarobni pojedinačni trenuci donijeli su golovi Declana Ricea. Mikel Arteta otkriva gotovo nevjerojatnu činjenicu:

“To je ljepota ovog sporta. Nismo zabili gol iz slobodnog udarca od rujna 2021., a sad smo protiv Real Madrida na našem stadionu u Ligi prvaka zabili dva u 13 minuta! Ali to morate učiniti na najvišoj razini i protiv jednog od najboljih vratara na svijetu. Ako postoji igrač koji to može, onda je to Declan. To je nevjerojatno.”

Pohvalio je Arteta i igru ​​Bukaya Sake:

“Bio je naš ključni igrač. Opet. Podiže razinu momčadi. Postoji faktor straha kod protivnika svaki put kad je on na lopti. Momčadi se odmiču od njega i to stvara prostor.”

Arteta ne želi da njegova momčad brani rezultat u Madridu.

“Znamo što nas tamo čeka, bit će pritiska, ali pokušat ćemo pobijediti. Ovo je sada bio samo prvi korak, moramo napraviti još jedan i ponoviti ono što smo napravili večeras.”

Uzvrat je na rasporedu u srijedu, 16. travnja na Santigao Bernabeu u Madridu.