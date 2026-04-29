Arteta opleo po sucu: ‘Ne razumijem zašto je penal poništen, to je pogrešna odluka’

AP Photo/Jose Breton via Guliver Images

Mikel Arteta nije odavao dojam razočaranog čovjeka nakon 1:1 protiv Atletica u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka.

Nije bilo tako dojmljivo kao vatromet PSG-a i Bayerna večer prije, ali okršaj Atletica i Arsenala bio je intrigantan na svoj način.

U utakmici obilježenoj kaznenim udarcima i jednim poništenim na intervenciju VAR-a remi 1:1 bio je možda i najrealniji ishod.

VEZANA VIJEST Kazneni udarci obilježili remi Atletica i Arsenala, odluka o finalistu pada u Londonu Simeone: Rijetko viđam ovakav entuzijazam navijača, a zamjene Arsenala bile su bolje od startera

“Bilo je puno pozitivnih stvari, znali smo da ćemo imati vrhunske trenutke. Ova momčad (op.a. Atletico) doma ima nevjerojatan učinak i znali smo da se moramo boriti s time”, rekao je Mikel Arteta nakon utakmice.

“Ovdje na Metropolitanu moraš patiti. Mnoge su momčadi ovdje patile. Razlike su bile minimalne.”

Arteta je prokomentirao dosuđen pa poništen kazneni udarac za Arsenal kod 1:1.

“Promjena odluke bila je protivna pravilima, ne razumijem je. Jako sam razočaran. Kontakt je jasan. Odluka je pogrešna i mijenja smjer cijelog dvomeča.”

Trener Arsenala raduje se revanšu i povijesnoj prilici.

“U nevjerojatnoj smo poziciji, u polufinalu Lige prvaka i igramo doma, pred našim ljudima. Sve je u našim rukama.”