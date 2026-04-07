Arteta: Nema panike, gladniji smo nego ikad prije

Trener Arsenala Mikel Arteta poručio je da nema mjesta panici unatoč dvama uzastopnim porazima te da njegova momčad mora iskoristiti loše rezultate kao motiv uoči četvrtfinala Liga prvaka protiv Sportinga.
Topnici su u FA Cupu izgubili od Southamptona rezultatom 2:1, a prethodno su poraženi i u finalu EFL Cupa od Manchester Cityja 2:0.
„Moramo sagledati širu sliku – koliko je sve ovo teško i što smo dosad učinili. Trebamo osjetiti tu bol i emociju te ih iskoristiti kako bismo bili bolji. Utakmicu smo gledali dvaput, nismo zaslužili poraz, ali to je nogomet. Kažnjeni smo za stvari koje su dio našeg identiteta i to moramo još čvršće braniti“, rekao je Arteta.
Arsenal u utorak gostuje u Lisabonu u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, a španjolski stručnjak naglašava da važnost tog dvoboja ostaje ista bez obzira na prethodne rezultate.
„Ovo je četvrtfinale Lige prvaka – ne može bolje od toga. Puno smo radili kako bismo bili ovdje. Znamo protivnika i što je učinio, gladniji smo nego ikad i iznimno motivirani za ovu utakmicu“, istaknuo je Arteta.
Dobra vijest za Arsenal je povratak nekoliko važnih igrača – Gabriel Magalhães, Declan Rice i Leandro Trossard bit će na raspolaganju, dok Bukayo Saka i Jurriën Timber još nisu spremni.
„Imali smo mnogo ozljeda u posljednje vrijeme i to moramo brzo promijeniti. Nadam se da će Saka i Timber biti spremni za vikend“, dodao je Arteta.
