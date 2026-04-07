Arteta: Nema panike, gladniji smo nego ikad prije

Topnici su u FA Cupu izgubili od Southamptona rezultatom 2:1, a prethodno su poraženi i u finalu EFL Cupa od Manchester Cityja 2:0.

„Moramo sagledati širu sliku – koliko je sve ovo teško i što smo dosad učinili. Trebamo osjetiti tu bol i emociju te ih iskoristiti kako bismo bili bolji. Utakmicu smo gledali dvaput, nismo zaslužili poraz, ali to je nogomet. Kažnjeni smo za stvari koje su dio našeg identiteta i to moramo još čvršće braniti“, rekao je Arteta.

Arsenal u utorak gostuje u Lisabonu u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, a španjolski stručnjak naglašava da važnost tog dvoboja ostaje ista bez obzira na prethodne rezultate.

„Ovo je četvrtfinale Lige prvaka – ne može bolje od toga. Puno smo radili kako bismo bili ovdje. Znamo protivnika i što je učinio, gladniji smo nego ikad i iznimno motivirani za ovu utakmicu“, istaknuo je Arteta.

Dobra vijest za Arsenal je povratak nekoliko važnih igrača – Gabriel Magalhães, Declan Rice i Leandro Trossard bit će na raspolaganju, dok Bukayo Saka i Jurriën Timber još nisu spremni.

„Imali smo mnogo ozljeda u posljednje vrijeme i to moramo brzo promijeniti. Nadam se da će Saka i Timber biti spremni za vikend“, dodao je Arteta.