Arsenal se ispričao Atleticu zbog bizarne situacije

Večeras u 21 sat Arsenal će ugostiti Atletico Madrid u sklopu trećeg kola Lige prvaka, no susret je zasjenila manja afera koja se dogodila uoči utakmice. Naime, sinoć su nogometaši Atletica trenirali na Emirates stadionu, ali ih je po završetku treninga dočekalo neugodno iznenađenje – u svlačionicama nije bilo tople vode.

Zbog toga su igrači gostujuće ekipe morali u znojnoj i prljavoj opremi napustiti stadion i otići prema autobusu koji ih je vratio u hotel. Iz madridskog kluba izrazili su nezadovoljstvo zbog neadekvatnih uvjeta, za koje smatraju da ne priliče natjecanju poput Lige prvaka. Arsenal se ispričao zbog situacije, prenosi BBC.

Inače, momčad Mikela Artete ostvarila je dvije pobjede bez primljenog gola u prva dva kola i nada se nastavku tog uspješnog niza i večeras. Atletico je, s druge strane, u prvom kolu poražen od Liverpoola rezultatom 3:2, dok je u drugom deklasirao Eintracht Frankfurt sa 5:1.