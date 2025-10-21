Arsenal ‘razbio’ Atletico u Ligi prvaka: Gyokeres prekinuo ‘crni’ niz

Podijeli :

(Photo by Vince Mignott/DeFodi Images)

Arsenal je na Emiratesu u trećem kolu Lige prvaka bio bolji od Atletica Madrida s 4:0. Nakon prvog poluvremena nije bilo golova, a onda se otvorilo. Dva gola zabio je Viktor Gyokeres, a po jedan su zabila i dva Gabriela. Magalhaes je otvorio utakmicu golom za 1:0, a Martinelli je pogodio za 2:0.

Prvo poluvrijeme proteklo je bez golova, ali uz bolju igru Arsenala. Na kraju su to Topnici naplatili devetim golom iz prekida ove sezone. Declan Rice je ubacio, a na pravom mjestu našao se Gabriel Magalhaes koji je pogodio za 1:0.

Za 2:0 je pogodio Gabriel Martinelli na asistenciju mladog Mylesa Lewis-Skellyja, a onda je na scenu stupio Viktor Gyokeres. Prvo se odlično snašao s igračem na leđima, a onda je dobro reagirao i nakon kornera kada je zabio za 4:0.

Do kraja utakmice nije bilo golova i Arsenal je slavio s 4:0. Nakon tri kola nisu primili nijedan gol, a zabili su čak 10.