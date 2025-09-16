Arsenal oslabljen pred prvi okršaj u Ligi prvaka, bez kapetana i trojice startera

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Kapetan Arsenala Martin Odegaard propustit će prvu utakmicu ligaške faze Lige prvaka protiv Athletic Bilbaa zbog ozljede.

Trener Arsenala Mikel Arteta potvrdio je da Odegaard nije otputovao u Španjolsku nakon što se ozlijedio u subotnjoj pobjedi od 3:0 u Premier ligi nad Nottingham Forestom.

POVEZANO VIDEO / Arsenal lagano protiv Foresta, ozlijedio se kapetan Topnika

“Gabriel Jesus, Kai Havertz, Ben White i Martin Odegaard još uvijek nisu na raspolaganju, nažalost”, rekao je Arteta, prenosi Sky.

Odegaard je iz igre izašao u 17. minuti nakon što je nezgodno pao na desno rame nakon sudara s Morganom Gibbs-Whiteom.

Ni Odegaard ni Bukayo Saka, koji se bori s ozljedom tetive koljena, nisu trenirali s momčadi.

Saka se ozlijedio u utakmici protiv Leedsa 23. kolovoza i propustio je posljednje dvije utakmice, a Arteta je rekao da nema informacija o povratku engleskog reprezentativca u momčad.

“Mislim da još puno toga treba proći. Prerano je znati za koju će utakmicu biti dostupan, ali definitivno će pokušati biti dostupan što je prije moguće“, dodao je španjolski trener.

Arsenalov branič Williams Saliba, koji je propustio utakmicu protiv Foresta je trenirao. Arsenal je prošle sezone igrao u polufinalu Lige prvaka, a Arteta je bio upitan o tome.

“To pokazuje da smo dovoljno dobri i da se možemo natjecati protiv bilo kojeg protivnika. A s tim stvari moraju ići u vašu korist“, rekao je Arteta.

Prvo kolo Lige prvaka između Arsenala i Athletic Bilbaa igra se u utorak u 18.45 u Bilbau.