Arbeloa otkrio što mu je Pep rekao nakon utakmice: ‘Prije par mjeseci ne bih vjerovao…’

Podijeli :

HMBxMedia/CarlosxSilva via Guliver

Nakon pobjede na svom Santiago Bernabeu od 3-0 igrači Reala su i u uzvratu pobijedili Manchester City, u gostima s 2-1, u dvoboju gdje su gotovo cijelu utakmicu domaćini imali igrača manje.

U četvrtfinalu će Real igrati nove dvije velike utakmice. Sljedeći suparnik je bolji iz susreta Bayern – Atalanta, a to su gotovo sigurno Bavarci koji su u Bergamu, u prvom dvoboju, slavili čak 6-1.

Ovo je treća sezona uzastopno Real Madrid izbacuje Pepa Guardiolu i Manchester City iz nokaut-faze Lige prvaka, a susret je nakon uspjeha komentirao Realov trener Alvaro Arbeloa.

“Pobijediti na način na koji smo mi pobijedili nije lako. Rijetki su mislili da ćemo pobijediti u obje utakmice. Mbappe je igrao malo, ali dobro. Mislim da je na njemu bio prekršaj u kaznenom prostoru. Napisat ću knjigu ako želite. Znam da imam još puno za naučiti. Ovih mjeseci sam naporno radio.

Moramo samo nastaviti jer će se sumnje ponovo vratiti ako izgubimo. Ne usuđujem se reći da sam pobijedio trenera kao što je Guardiola. Zasluga je na igračima. Prije par mjeseci ne bih vjerovao da se ovo događalo. Pep mi je čestitao i poželio mi sreću u utakmici s Atleticom u nedjelju”, rekao je Španjolac.