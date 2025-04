Ancelotti nakon potopa na Emiratesu: ‘Preokretali smo mnogo puta i sada to moramo ponovno učiniti’

Podijeli :

REUTERS/Juan Medina via Guliver Image

Nogometaši Real Madrida doživjeli su težak poraz u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, izgubivši od Arsenala s 3:0 na Emiratesu. Dvostruki strijelac iz slobodnih udaraca bio je Declan Rice, dok je konačan rezultat postavio Mikel Merino, što je engleskom predstavniku dalo značajnu prednost uoči uzvrata na Santiago Bernabeuu.

Nakon susreta, trener Reala Carlo Ancelotti bio je vidno razočaran, ali nije gubio nadu u mogući preokret. U kratkom intervjuu za Movistar istaknuo je: “Preokretali smo mnogo puta i sada to moramo ponovno učiniti. Komplicirano je, ali moramo pokušati od prve do posljednje minute.” Posebno je ukazao na pad koncentracije i mentalnu slabost u završnici: “Tijekom sat vremena momčad je bila dobra, ali nismo znali reagirati nakon drugog gola. Mentalno smo pali i to nas je koštalo.”

Na konferenciji za medije dodatno je objasnio uzroke poraza: “Nismo to očekivali. Prvo poluvrijeme bilo je korektno, ali nakon 2:0 izgubili smo kontrolu. Nismo igrali dobro zadnjih 30 minuta i moramo biti samokritični. Male su šanse za povratak, ali vjerovati moramo.”

Za kraj je podsjetio na nepredvidivost nogometa i dao naslutiti da Real neće odustati: “Danas su pokazali bolju kvalitetu od nas. No, u nogometu su čuda moguća. Sada nam preostaje rad, žrtva i vjera.”

Uzvratna utakmica na Bernabeuu bit će veliki test karaktera za Real, koji je u prošlosti često znao nadoknađivati ovakve zaostatke. No, ovog puta čeka ih čvrst i inspiriran protivnik – Arsenal s ogromnim samopouzdanjem.