Alonso: Zajedno ćemo sve preokrenuti! Ovdje je važan samo Real Madrid

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

U derbiju 6. kola Lige prvaka Manchester City je na Bernabeuu pobijedio Real Madrid 2:1 probivši se na četvrto mjesto.

Trener Real Madrida Xabi Alonso otkrio je razmišljanja nakon poraza.

“Nemamo si što međusobno prigovoriti. Pokušavali smo do kraja, dobro smo počeli i poveli… ali postoje trenuci kada ti svaki udarac nanese više štete i tako je bilo. U 10 minuta, s kornerom i penalom, preuzeli su vodstvo. Utakmica je bila ozbiljna, natjecateljska. Ali popustili smo.

Nismo dobro kontrolirali te situacije i onda je ekipa pokušala. Na bolji ili lošiji način, ali pokušavali smo do kraja. Imali smo prilike, nedostajalo nam je preciznosti da postignemo gol… ali nemam nikome ništa za prigovoriti”, rekao je Španjolac.

Priznao je da je brzi povratak protivnika utjecao na samopouzdanje momčadi.

“Kada si u delikatnom trenutku, ne samo u igri, već i s obzirom na to odakle dolazimo, s ozljedama s kojima se trenutno suočavamo… osjećaš se malo manje čvrsto. I to je dovelo do toga da su se prebrzo vratili. U ovakvim utakmicama moraš dopustiti vrlo malo, a mi smo to učinili, ali dovoljno da preokrenu rezultat. I onda… kada stvari ne idu, imaš prilike, u drugom poluvremenu neke za pogodak, ali nismo uspjeli.”

Na pitanje o zvižducima s tribina, Alonso je pokazao razumijevanje.

“Bilo je svega, također i trenutaka kada su pljeskali i dobro gurali do kraja. Pokušali smo. I nismo zadovoljni nizom koji imamo, očito, ali nemam ništa za prigovoriti. I nikada navijačima, jer su mnogo toga vidjeli i mnogo znaju o ovome. A ni igračima danas.”

Osvrnuo na sudačke odluke.

“Situacije koje vidite… kod prvog gola, malo su uhvatili Courtoisa. Pa, to su situacije koje ja, sa svoje strane, tumačim drugačije. Sudac je to tako vidio i bilo je odlučujuće. Ne znam, nisam to mogao ponovno pogledati…”

Posebno je pohvalio strijelca gola Rodryga.

“Jako mi je drago zbog njega, jer je dolazio iz teškog razdoblja, nije toliko igrao, a sada je bio sjajan Rodrygo. Igrao je vrlo dobro, bio je ključan i postigao je taj gol koji je vrlo važan za njega.

To što smo ga mogli vidjeti jedna je od najboljih vijesti danas. A onda… bliskost ljudi, momčadi… to je tu. I zajedno ćemo to moći preokrenuti. Zahvalan sam”, objasnio je i na kraju odgovorio na pitanje o zabrinutosti za budućnost:

“Ja sam zabrinut za sljedeću utakmicu. Ovdje je važan Real Madrid. To je momčad, igrači i kako im mogu pomoći. Nije riječ o meni.”