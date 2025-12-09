Alonso: Kad ste trener Real Madrida spremni ste na sve

Podijeli :

Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Trener Real Madrida pojavio se pred medijima kako bi najavio okršaj s Manchester Cityjem (srijeda, 21 sat) u Ligi prvaka.

Nogometaši Celte Vigo ostvarili su prvu pobjedu na Santiago Bernabeu nakon skoro 20 godina nakon što su u susretu 15. kola porazili Real Madrid 2:0.

Gosti su poveli u 53. minuti sjajnim golom švedskog napadača Williota Swedberga koji je petom Zaragozinu asistenciju pretvorio u gol.

POVEZANO Španjolci o kaosu u Realu: ‘Bilo je svega u svlačionici, letjele su i boce’

Novi problemi za Real stigli su deset minuta kasnije kada je Fran Garcia u svega stotinjak sekundi zaradio dva žuta kartona. Prvog zbog prekršaja nad Carreirom, a minutu kasnije i zbog starta nad Swedbergom.

Domaćin je s igračem manje jurnuo po izjednačenje, imao je Real nekoliko lijepih prilika, ali nije uspio svladati Ionuta Radua. U drugoj minuti nadoknade Real je ostao bez još jednog igrača. Zbog prigovora je isključen Alvaro Carreras.

Cetla je pobjedu potvrdila u trećoj minuti nadoknade nakon sjajne kontre koju je Swedberg zaključio svojim drugom golom.

Ovaj poraz sasvim sigurno, dodatno će otežati poziciju Xabija Alonsa. Posebice, što je Real u zadnjih pet ligaških kola ostvario samo jednu pobjedu. Pitali su ga novinari pred utakmicu sa Cityjem je li razočaran ponašanjem igrača i je li poraz uzrokovao razdor.

“Svi smo u ovome zajedno. Bez ikakvih pukotina. S uvjerenjem da je ovo prilika. Moramo imati energiju da se povežemo s Bernabeuom.”

Priznao je teške emocije nakon vikenda, ali je podsjetio novinare da se tijek sezone može promijeniti jednim rezultatom.

“Ovo je momčad, svi smo u ovome zajedno. Kada ste trener Real Madrida, spremni ste na sve. Zaista smo željni preokrenuti stvari, što je razumljivo. Naš jedini fokus je na Cityju. U nogometu, na bolje ili na gore, stvari se mogu brzo preokrenuti”, rekao je Alonso pa dodao:

“Mentalno smo spremni suočiti se s onim što nas čeka. Svi su uvjereni da sutra možemo pobijediti. To je veliki dan. Bit će to atmosfera Lige prvaka. Navijači znaju kakva nas utakmica čeka, protiv momčadi koja je nedavno osvojila Ligu prvaka.”