ČEŠKA – HRVATSKA UŽIVO OD 20.45: Vatreni u najvažnijoj utakmici kvalifikacija traže plasman na Svjetsko prvenstvo

Hrvatska i Češka sastaju se u četvrtak u 20:45 u praškoj Fortuna Areni u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska se nalazi na vrhu skupine s maksimalnim brojem bodova, a Vatreni bi pobjedom praktički osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo, dok nastup ne bi trebao biti upitan ni u slučaju remija. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu.
Ovo je očekivani sastav, Dalić ima jednu dvojbu
U hrvatskoj se reprezentaciji razmišlja samo o pobjedi te je sastav izbornika Dalića već više-manje poznat. Izbornik ima jednu dvojbu, a kojoj se poziciji radi - doznajte OVDJE.
Vatrenima bi pobjeda donijela više od plasmana na SP
Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Češke praktički može osigurati na Svjetskom prvenstvu, no slavlje u Pragu moglo bi donijeti i još neke benefite. Više pročitajte OVDJE.
Modrić: Svaka čast Daliću, on će nam reći plan
Kapetan Vatrenih, Luka Modrić najavio je susret protiv Češke te pohvalio izbornika Dalića koji će po 100. put voditi Hrvatsku. Više pročitajte OVDJE.
Izbornik Češke: Utakmica protiv Hrvatske nam daje nadu
Ivan Hašek, izbornik Češke nahvalio je Vatrene na press konferenciji te otkrio nekoliko detalja o pristupu njegove momčadi u ovoj utakmici. Sve što je rekao možete pročitati OVDJE.
Dalić: Imat ću slatke brige oko sastava
Izbornik Hrvatske, Zlatko Dalić osvrnuo se na svoju 100. utakmicu na klupi reprezentacije te progovorio o početnom sastavu za okršaj u Pragu. Detaljnije pročitajte OVDJE.
Kapetan Češke: Sve je u rukama Hrvatske
Tomaš Souček, kapetan Češke govorio je na konferencije za medije te priznao kako Hrvatska ima ulogu favorita, ali vjeruje u svoju reprezentaciju. Više pročitajte OVDJE.
Hrvatska prvi put gostuje u Češkoj
Nogometne reprezentacije Hrvatske i Češke do sada su igrale pet puta, ali prvi put na teritoriju Češke. Pogledajte OVDJE kako su prošli prethodni međusobni susreti.
