Česi koji su kupili Krivaka sada žele i zapostavljenog dinamovca?

Dinamo je zimsku stanku u HNL-u dočekao na vrhu ljestvice, no jasno je da će uoči nastavka sezone doći do određenih korekcija i osvježenja u momčadi.

Sve češće se govori o mogućim odlascima, kako igrača koji nisu uhvatili pravi kontinuitet, tako i onih koji bi mogli donijeti zaradu. U tu skupinu djelomično spada i Marko Soldo.

Riječ je o 22-godišnjem veznjaku koji je prošlog ljeta stigao iz Osijeka u transferu dogovorenom još prije dolaska Zvonimira Bobana. Kod trenera Marija Kovačevića u početku nije imao značajnu ulogu, no interes za njega ipak postoji. Kako pišu Sportske novosti, češka Sigma, koja je nedavno dovela Fabijana Krivaka iz Lokomotive, želi nastaviti s dovođenjem igrača iz HNL-a te je za Soldu poslala ponudu vrijednu 1,3 milijuna eura. Ipak, taj iznos zasad nije impresionirao čelnike Dinama.

U Maksimiru, naime, sve ozbiljnije računaju na Soldu. Iskoristio je priliku kada se nametnuo golom protiv Gorice, a potom i startnim mjestom protiv Betisa. Ukupno je dosad odigrao 292 minute, većinom u posljednje vrijeme, čime je stekao određeni kredit kod Kovačevića. Stav u klubu je da mlad, domaći i financijski prihvatljiv igrač može biti vrlo koristan te da ga se ne isplati olako prodavati.

Ako bi do prodaje ipak došlo, u Dinamu očekuju znatno veći iznos, a ni sam Soldo nije posebno zagrijan za odlazak. Osjeća da mu raste status u momčadi i vjeruje da se može dodatno nametnuti, pa mu preseljenje u Češku trenutačno nije prioritet.

Ipak, Sigma raspolaže ozbiljnim financijskim sredstvima i bogatim vlasnikom, Soldu prati još iz osječkih dana, a već je pokazala da može platiti igrače koji su skupi i za sam vrh HNL-a. Zbog toga opcija ovog transfera još uvijek ostaje otvorena.