Celtic u Old Firmu ponovno pobijedio Rangers i tako izborio finale Liga kupa

Nogometaši Celtica izborili su plasman u finale škotskog Liga kupa nakon što su na Hampden Parku nakon produžetaka porazili Rangers sa 3-1.

Celtic je poveo u 25. minuti golom Johnny Kennyja, a novi problemi za Rangers stigli su u 38. minuti kada je Thel Aasgaard zaradio crveni karton zbog oštrog prekršaja nad Anthonyjem Ralstonom.

Rangers je ipak, s igračem manje izjednačio u 81. minuti golom Jamesa Taverniera iz kaznenog udarca.

Do kraja susreta više nije bilo golova, pa je pitanje pobjednika razriješeno u produžetku. Pobjedu Celticu donijeli su Callum McGregor (93) i Callum Osmand (109).

Bio je to 28. “Old Firm” derbi za privremenog menadžera Celtica Martina O’Neilla, ali prvi nakon 2005.

Celtic će u finalu 14. prosinca igrati protiv St Mirrena koji je u subotu porazio Motherwell sa 4-1.

Za Celtic će to biti 38. finale Liga kupa, u kojem će loviti 23. naslov, dok je St Mirren izborio četvrto finale u kojem će pokušati osvojiti drugi trofej nakon 2013.