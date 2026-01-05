Celtic nakon samo 33 dana vratio trofejnog trenera na svoju klupu

Podijeli :

xGonzalesxPhoto MortenxKjaerx via Guliver

Nogometni klub Celtic u ponedjeljak je službeno objavio da će do kraja aktualne sezone trener prve momčadi biti 73-godišnji Martin O'Neill.

Na toj će dužnosti O’Neill zamijeniti francuskog stratega Wilfrieda Nancyja koji je trener kluba iz Glasgowa bio samo 33 dana, a ujedno je taj trener s momčadi upisao čak šest poraza u osam utakmica.

Tijekom prošle godine O’Neill je također bio privremeni trener Celtica nakon što su klupski čelnici zahvalili Brendanu Rodgersu. Tada je O’Neill bio trener tijekom osam utakmica, a ostvario je sedam pobjeda, prije nego što je na klupu stigao spomenuti Nancy.

“Radujem se ponovnom dolasku u svlačionicu Celtica, Moj je potpuni fokus da se klub vrati na pobjednički put“, kratko je rekao O’Neill.

O’Neill je od 2000. do 2005. godine vodio Celtic te je u tom razdoblju klubu priskrbio čak sedam trofeja.

Trenutačno je Celtic na drugom mjestu škotskog Premiershipa i ima 38 bodova koliko i trećeplasirani Rangers. Vodeći je Hearts s 44 boda.