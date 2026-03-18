Čekaju nas sjajne utakmice: Ovo su svi parovi četvrtfinala Lige prvaka

Poznati su svi četvrtfinalisti Lige prvaka.
Nakon što su u utorak prolazak među osam najboljih izborili Arsenal, PSG, Real Madrid i Sporting, u srijedu su im se pridružili Barcelona, Bayern, Liverpool i Atletico Madrid.
Formirani su i parovi četvrtfinala. Na jednoj strani ždrijeba igrat će PSG i Liverpool te Real Madrid i Bayern, a pobjednici tih dvoboja sastat će se u polufinalu. Na drugoj strani nalaze se Barcelona i Atletico Madrid te Arsenal i Sporting.
Prve utakmice četvrtfinala na rasporedu su 7. i 8. travnja, dok će se uzvrati igrati tjedan dana kasnije.
Parovi četvrtfinala Lige prvaka:
- PSG – Liverpool
- Real Madrid – Bayern
- Barcelona – Atletico Madrid
- Arsenal – Sporting
