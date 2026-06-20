Carević za SK: Sustav nije kriv za poraz, Dalić je napravio potpuno logičan potez

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Giacomo Cosua via Guliver

Aktualni šef struke HNK Gorica Mario Carević trenutno se odmara u svojoj Makarskoj puneći baterije za skori početak priprema sa svojim Turopoljcima, i novu HNL kampanju. Ali, kao i svi ljudi iz nogometa i Car prati SP s posebnim naglaskom jasno na naše Vatrene.

Bivši igrač i kapetan Hajduka s jednom „kapicom“ u dresu Hrvatske sigurno je očekivao više od dvoboja Vatrenih protiv Gordog Albiona.

“Jesam naravno, kao i mnogi drugi. Nadao sam se da ćemo ipak pružiti malo jači otpor, iako Englezi imaju jaku momčad. Naivno smo primili te golove, posebno drugi, i to je presudilo. U polju je to bilo dobro, i generalno kada gledam cijelu utakmicu s naše strane, ali na takvoj razini neke pogreške koje smo radili ne prođu nekažnjeno. Uništili su nas prekidi, iako imamo visinu, iskustvo…”

Carevića je posebno zasmetao način na koji smo primili drugi gol.

“Glupo smo primili gol, taman kada smo izjednačili prekrasnim golom Baturine. Kod prekida je najvažnija koncentracija, fokus koji je izostao u nekim situacijama. Englezi su majstori u prekidima, izvode ih fantastično, Harry Kane je lisac u tim prekidima i baš su nas iskažnjavali.”

Mnogi prebacuju izborniku Daliću da je previše eksperimentirao u najvažnijoj utakmici turnira, posebice mu zamjeraju sustav s trojicom u obrani?

“Ma, ne bih rekao da je sustav kriv kod tih golova iz prekida, bez obzira igrali s trojicom ili četvoricom, petoricom pozadi, moraš biti koncentriran, pratiti igrača. Ne mislim da bi sustav 4-2-3-1 bitno nešto promijenio u tim situacijama oko obrane kada je izostala koncentracija.”

Dalić je preuzeo odgovornost zbog poraza na sebe, zaštitio je igrače, nije imenovao krivce kod tih loših obrambenih reakcija. Carević se s tim slaže.

“Mi treneri smo najodgovorniji kod loših rezultata, poraza i normalno je da je izbornik tako postupio. Analize će se napraviti, i bitno je da se te pogreške ne ponavljaju. Ne volim da se odmah nakon prvog poraza prozivaju svi, posebice Dalić. Njegov rezultat mu nitko neće uzeti, i teško da će njegove rezultate, srebro i broncu iz 2018. i 2022. netko od budućih izbornika nadmašiti. Opet, s druge strane kada se spominje eksperimentiranje, treba uzeti u obzir da su naši nositelji igre zadnjih godina Kovačić, Gvardiol, Kramarić i nešto manje Luka Modrić izbivali dobar dio prošle sezone iz svojih klubova, i nisu na potrebnoj fizičkoj razini.

I zato se nešto trebalo po meni probati napraviti drugačije što je izbornik pokušao. Cjelokupan dojam pokvarili su ti kiksovi kod prekida, ali ne treba ovaj poraz uzimati tragično. Bilo je tu jako dobrih strana, zabili smo dva lijepa gola iz lijepih akcija, imali još nekoliko šansi. Bilo je trenutaka i kada patiš jer s druge strane je Engleska, a ne neka no name selekcija.

Njihov izbornik u 60, 70. minuti ubaci Rashforda, Saku koji još više podignu tempo, dobiju na još većoj brzini. Igrači su to najviše svjetske klase, iz najjače lige, s budžetima koji su astronomski…Siguran sam da ćemo se u nastavku natjecanja dići, i uhvatiti pravi ritam.”

Carević je posebno zadovoljan igrom naših najmlađih reprezentativaca protiv Engleza.

“Baturina, Petar Sučić pa Vušković, kasnije Marko Pašalić i Vušković su pokazali da imamo prave temelje za budućnost. Mladi su, ali već igraju kao da su prekaljeni reprezentativci. Imaju podršku naših iskusnijih igrača koja im je je neophodna da bi u skoroj budućnosti mogli oni preuzeti glavne uloge u reprezentaciji. “

Naš kapetan koji nikada nije zakazao zamijenjen je u 58.minuti, Luka je djelovao prilično istrošeno.

“Rekao sam već da su naši nositelji igre propustili dobar dio sezone u svojim klubovima zbog ozljeda, Modrić nešto manje od drugih. Vidjelo se da nije pravi, ali ne treba ga odmah otpisivati, bacati u staro željezo. Starije igrače treba respektirati, ali isto tako i dozirati im minutažu. Normalno je da nekim igračima polako otkucava biološki sat, da godine rade svoje, da nisu u fizičkom top stanju.

Ali, mi nemamo baš toliko puno takvih majstora da ih tako olako otpisujemo. Evo vam primjer Perišića, čovjek je u 38.godini fizički dominantan i dalje. Na njemu se ta biologija uopće ne vidi.”

Slijedi nam utakmica istine – protiv Paname igra nam samo pobjeda ako želimo ostati u borbi za prva dva mjesta i siguran prolaz?

“Vjerujem da ćemo u toj utakmici biti pravi, na razini. Očekujem i neke promjene, koje najavljuje i Dalić. Vjerojatno ćemo se vratiti u sustav 4-2-3-1, da će zaigrati Budimir u vršku napada. Iako po meni i Musa i Matanović imaju svoj kvalitete, prvi traži dubinu, kada treba zadržati loptu, a Budimir je kralj 16 – erca.

Očekujem da ćemo više tražiti igru po krilima, preko Perišića i Marka Pašalića, da ćemo kreirati puno šansi, centaršutova, stvaranja viškova po bokovima, gdje bi Budimir trebao doći do izražaja. Nema govora o nikakvom podcjenjivanju, Panama je protiv Gane koja je bolja reprezentacija pokazala da je ozbiljna ekipa, i vjerujem da ćemo odigrati kvalitetno, pobijediti i onda čekati u miru dvoboj s Ganom.”