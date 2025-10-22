Carević uoči Hajduka: ‘Digli su se u odnosu na početak sezone, ali imam ogromnu vjeru u svoju momčad’

Podijeli :

LukaxKolanovic via Guliver

U 11. kolu SuperSport HNL-a, u petak 24. listopada od 18 sati, Gorica dočekuje Hajduk.

Splićani su drugi na tablici sa 22 boda, koliko ima i Dinamo, ali s boljom gol razlikom, dok je Gorica osma sa 11 bodova. Momčadi ulaze u susret u potpuno različitim raspoloženjima; Hajduk u domaćem prvenstvu bilježi tri pobjede u nizu, računajući Kup – četiri, dok Turopoljci pod vodstvom Marija Carevića imaju tri poraza u nizu, a posljednju pobjedu upisali su prije mjesec dana protiv Slaven Belupa.

Na konferenciji za medije Mario Carević najavio je susret koji otvara 11. kolo SuperSport HNL-a:

“Fokus je na nama. Mi moramo dignuti sebe u fazama igre u kojima nismo bili dobri u zadnjim utakmicama. Radili smo na tome, ali Hajduk se digao i drugačiji su nego na početku sezone. Bolji su u presingu, imaju dinamičnu i motoričnu prednju četvorku. Bez obzira što nismo u dobrom nizu, vjerujem u ovu momčad, imamo unutarnjih kapaciteta da se vratimo i opet krenemo dobrim putem. Zaista imam ogromnu vjeru u ovu momčad, a oni isto tako moraju vjerovati u sebe.”

Hajduk praktički na skoro svakom gostovanju ima većinsku podršku navijača na stadionu…

“Ugodnije je igrati pred punim stadionom, bez obzira na čijoj su strani navijači. Jasno da Hajduk dolazi s gardom, dijele s Dinamom prvu poziciju i jasno da u takvim utakmicama moramo biti iznad svojih mogućnosti da računamo na bodove.”

Splićani su drugačiji u odnosu na početak sezone:

“Livaja daje širinu u izboru napadačkih akcija, ali sa Šegom, Rebićem, Pukštasom i Almenom su agresivniji i stalno su u presingu. Kada gledamo zadnje naše utakmice, imali smo puno veći posjed i mogli smo se nametnuti. Sada će biti drugačije jer ti ta prednja četvorka ne da disati. No pripremili smo neke druge detalje. Nadam se da će biti uspješno.”

Za kraj, Carević je poručio:

“Mrzim gubiti, ne znam to općenito, ali način na koji gubimo mi se ne sviđa. Konkretno, dva gola od Varaždina primimo u kontroliranim uvjetima iz našeg posjeda. Moramo vratiti defenzivnu stabilnost i minimalizirati individualne greške. Glava me boli na koji način dajemo suparniku situacije za gol. To su momenti koncentracije i fokusa. Igrači su upozoreni, nadam se da će biti puno bolje.”