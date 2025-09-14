Carević: Ovo se nikada nije dogodilo na Maksimiru, ponosan sam na svoje igrače

Ovim porazom Dinamo je propustio priliku pobjeći Hajduku na vrhu ljestvice. Sada obje momčadi imaju po 13 bodova, a u idućem kolu slijedi veliki derbi na Poljudu. Gorica je trenutno šesta s osam osvojenih bodova.

Nakon utakmice zadovoljan je bio trener Gorice, Mario Carević:

“Drago mi je da smo pobijedili. Gorica nikada u povijesti nije pobijedila na Maksimiru. Bili smo odlični prvo poluvrijeme, branili se u 4-2-3-1. Dobro smo igrali zonski presing, iskakali smo i tu smo ih stvarno limitirali. Ostavljali smo njihova krila koja rade razliku 1 na 1, to smo dobro kontrolirali. Jako dobro smo izlazili iz pritiska s loptom i na taj način smo imali 3-4 dobre šanse za otići na 2:0 u prvom poluvremenu.

Kasnije nisam zadovoljan. Moja ideja je bila, nakon crvenog kartona Dinama, da ih malo umirimo, ali to je čista psihologija. Dosta smo se istrošili. Dinamo je uzeo kontrolu, mi smo se branili, ali ponavljam, mislim da smo zasluženo pobijedili”, rekao je.

Dinamo je imao posjed, ali nije nešto konkretno radio?

“Uvijek sam u strahu da ti zaluta neki centaršut. Oni su nas opteretili s 2-3 igrača, Bakrar, Kulenović i Beljo. Svaka čast Filipoviću, Lešu, da ne nabrajam sad individualno. Baš smo dobro kontrolirali sve. Svjesno smo puštali neke kanale jer Dinamu ne možeš zatvoriti sve. Bili smo hrabri, a to je ono što me veseli. Baš smo željeli ovu pobjedu i nagradilo nas je.”

Osvojili ste osam bodova u gostima. Jeste li zadovoljni?

“Zadovoljan sam. Činjenica je da smo sve igrali u gostima, ali to ne znači da ćemo sada doma po inerciji pobjeđivati. Danas smo malo odstupili od naše igre, stavili smo malo dinamičnije igrače. Mi smo momčad bez klasičnog krila, igramo na drukčiji način i tražimo kemiju unutar momčadi. Izašli smo s Tronteljom koji je bek, wing-back, na krilu i s Bakićem koji je vezni, ali ima dinamiku i obojica su dobri u presingu.

Mislim da smo tu bili dobri. Ono što me veseli su izlasci u kontranapade u prvom dijelu, s time nisam zadovoljan u drugom. To smo radili kroz tjedan. Mi nismo tranzicijska ekipa, ni blizu. Danas smo malo odstupili od toga jer smo imali pretpostavku da će Dinamo kontrolirati utakmicu i da moramo biti dobri u srednjem bloku i na kraju nas je nagradilo.”

Sljedeće kolo – Slaven Belupo.

“Slaven se digao u formi. Igra dobro. Sad ćemo se odmoriti. Igramo prvu domaću utakmicu, a nekad zna biti opasno kada pobijediš favorita i velike momčadi poput Hajduka i Dinama pa se onda zna dogoditi neko zadovoljstvo. Moramo dizati tenziju, trenirati, raditi i pripremati utakmicu jer želimo rasti. Kompletno smo nova momčad, na dobrom smo putu, ali ne treba se samo zadovoljavati s jednom pobjedom.”