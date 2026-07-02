Carević o sukobu Livaje i Garcije: ‘Možeš ga staviti protiv Žiline pa onda nakon utakmice otići kući’

Livaja je napustio kamp na Bledu, nakon čega je održan i sastanak s predsjednikom Ivanom Bilićem. Iako službene odluke još nema, spominje se moguć povratak u momčad i priključenje treninzima.

Situaciju je u Germanijakovom podcastu Žuti karton komentirao bivši hajdukovac, a danas trener Gorice Mario Carević:

“Livaja? Teško je išta reći, mi nismo bili tamo, ne znamo pravu priču, pravu istinu. Možemo samo teoretizirati. Bi li ga ja stavio u momčad protiv Žiline nakon svega? Ako je napravio incident protiv mene kao glavnog trenera, onda sasvim sigurno ne bih. Usprkos tome što je to Livaja? Da, usprkos tome. Ako je to bio direktan sukob, ako si ti udario na autoritet trenera… Možeš ga staviti pa onda nakon utakmice otići kući”, rekao je Carević.