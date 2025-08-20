Carević: Nema zadovoljavanja trenutnom situacijom, Vukovar ima super pojedince

Četvrto kolo SuperSport HNL-a otvara se u petak u 20 sati u Vinkovcima, gdje Vukovar 1991 dočekuje Goricu.
Utakmicu je najavio trener Gorice Mario Carević, čija momčad dolazi motivirana nakon velike pobjede protiv Lokomotive (1:3) na Maksimiru u prošlom kolu:
“Nema opuštanja i zadovoljavanja s trenutnom situacijom. Dosta sam zadovoljan s tom zadnjom utakmicom, ali sam itekako svjestan kakva nas utakmica čeka u Vukovaru, na nešto sporijem terenu, u drugačijim okolnostima. Mi jednostavno moramo biti spremni i mentalno i fizički na to što nas čeka.
Čeka nas dobar protivnik koji je stvarno prezentirao dobru igru u sva tri kola, protivnik koji je jako dobro defanzivno organiziran i koji ima odličan kontranapad. Na prekidima su dobri, tako da nas čeka teška utakmica. Zato moramo biti svjesni toga i spremni“, rekao je Carević u najavi utakmice pa dodao:
“Analizirali su i oni nas, manje-više sve znamo. Naravno da svaka utakmica nosi nešto novo i neku novu ideju, ali uvijek govorim da je prilagodba trenutna.”
Dosta je novih igrača došlo i u Vukovar na početku sezone:
“Imaju super pojedince, baš dobre pojedince koji su sposobni napraviti razliku jedan na jedan. Znamo da su u kontranapadima dosta brzi i dosta okomiti. Morat ćemo obazrivi i koncentrirani, ali mislim da stvarno imamo kvalitetu i da ćemo se uspjeti nametnuti“, poručio je strateg Gorice.
Na konferenciji za medije uoči utakmice uz trenera Carevića bio je i Žan Trontelj, koji je protiv Lokomotive u debiju upisao asistenciju:
“Mogu biti zadovoljan prvom utakmicom, ali kao ekipa nismo još ništa napravili, treba to ponavljati kroz 36 utakmica, pa onda možeš pričati o nekakvoj kvaliteti“, rekao je Trontelj, kojeg su suigrači lijepo prihvatili.
“Bio sam pozitivno iznenađen, i kvalitetom igrača i atmosferom u klubu i mentalitetom same momčadi. To je jako bitna stvar, da imamo pozitivan mentalitet i da idemo na pobjedu u svakoj utakmici.”
