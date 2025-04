Carević: Ljuti me kad se priča da igramo za nekoga, dobili smo ovdje i Hajduk i Dinamo

Podijeli :

Trener Goričana podijelio je dojmove nakon velike pobjede protiv Dinama.

U susretu 31. kola HNL-a Gorica je kao domaćin svladala Dinamo sa 1-0 (0-0).

Strijelac jedinog gola bio je Adrion Pajaziti u 67. minuti.

Ovom pobjedom Gorica je skočila na sedmo mjesto sa 35 bodova, dva više od osme Lokomotive, dok je Dinamo ostao treći sa 52 boda, četiri manje od Rijeke i Hajduka koji svoje susrete 31. kola igraju kasnije u srijedu.

Nakon utakmice, na konferenciji za medije pojavio se strateg Goričana – Mario Carević:

„Važna tri boda, pogotovo nakon što je Šibenik dobio Lokomotivu, jer gledamo da se odvojimo od dna i svaki bod nam je bitan. Moram čestitati momcima na hrabroj i strpljivoj utakmici, jer možda su nas očekivali u liniji s pet igrača, ali nismo se htjeli povlačiti nisko, no bili smo u bloku. Čekali smo priliku iz kontre i dočekali je konačno. Opteretio nas je Dinamo kroz utakmicu, ali smatram da smo dobro sve kontrolirali. Nisu imali previše šansi, osim šuteva s distance, ali ne možeš ni sve pokriti”, rekao je Carević na početku.

Trener Gorice je zbog suspenzije ovu utakmicu morao pratiti s tribina:

„Mirniji sam gore, ali sad se vraćam uz teren, nedostaje mi klupa. Naravno, bili smo klupa i ja na ‘motoroli’ cijelo vrijeme, ali nije to to. Što se tiče Dinamove postave, ovo su igrači koji su u najboljoj formi i očekivali smo ih postavi te znali da mogu biti opasni po našoj izgubljenoj lopti. Svjesno smo stavljali Mikanovića na Pjacu, jer je brz i dobro je to kontrolirao. Dobri su u međuprostoru sa Stojkovićem i Baturinom, poslije smo se zarotirali i to je bilo dobro”, dodao je.

Kazao je što smatra presudnim u ovoj utakmici:

„Malo smo bili pasivniji gore, ali ulaskom Čuića u drugom dijelu smo zadržali loptu te bili oapsniji. Moram pohvaliti i Vrzića, on je 2007. godište, odlično je odigrao. Imao sam i problema sa sastavljanjem momčadi, jer je Elezi danas imao visoku teperaturu, Halilović je dobio udarac u Osijeku i nismo ga odmah htjeli iskoristiti, ali pokazalo se , kao i protiv Istre, da i igrači s klupe mogu doprinijeti.”

Ponovno se počelo pričati kako Carevićeva momčad svojim rezultatima pomaže ili odmaže pojedinim konkurentima za naslov:

„Ljuti me kad se priča da igramo za nekoga, dobili smo ovdje i Hajduk i DInamo, igrali smo doma s RIjekom neriješno. Ne želim da nas se stavlja u kontekst da igramo za nekog. Ovi igrači se bore za egzistenciju, mi samo želimo skupiti čim više bodova i ostati u ligi. Sad smo sedmi, ali tablica se mijenja iz kola u kolo, liga je izjednačena i nitko ne može kalkulirati i unaprijed očekivati bodove.”

Carević je upitan je li mu ovo najveća pobjeda u karijeri:

„Ne znam je li mi ovo najveća u karijeri, to ćete vi presuditi. Meni je svaka je bitna u karijeri, i ona protiv Mladosti iz Prološca, i ova protiv Dinama. Imamo sad tri pobjede zaredom, rekao sam vam već da mi je taj osjećaj nakon pobjede i jutro nakon takve utakmice nešto fantastično”, zaključio je strateg Gorice.