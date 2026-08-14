Carević: Hajduk ima nedostatke koje ćemo pokušati iskoristiti i tako poentirati

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Gorica i Hajduk u nedjelju od 21 sat zatvaraju treće kolo SuperSport HNL-a. Obje momčadi u susret ulaze bez pobjede nakon prva dva kola. Gorica je izgubila od Osijeka i Lokomotive, dok je Hajduk nakon poraza od Varaždina remizirao s Istrom 1961.

Dvoboj ima dodatnu zanimljivost zbog trenera Gorice Marija Carevića, bivšeg igrača Hajduka. Carević je uoči susreta istaknuo da njegova momčad unatoč dvama porazima vidi razloge za optimizam, posebno nakon dobre predstave u posljednjem kolu.

“Osobno se nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu. Vidim kroz tjedan igrače koji su jako motivirani. Koliko god smo ostali bez bodova, bili smo jako dobri u prethodnoj utakmici, imali dosta šansi i to mi daje stvarno nadu i optimizam da možemo krenuti stvarno dobrim putem i ponuditi dobru utakmicu”, rekao je u uvodu.

Hajduk u Veliku Goricu stiže s momčadi punom kvalitete, osobito u napadačkoj liniji, no trener Gorice vjeruje da njegova momčad može iskoristiti prostor koji će joj se otvoriti.

“Znamo da imaju kvalitetu, raznovrsnost i brzinu gore, pogotovo u prednjoj liniji igrače koji mogu raditi razliku jedan na jedan. Tu ćemo morati biti oprezni i zatvoriti ih na način na koji se dogovorimo. Međutim, kao i svaka ekipa, imaju nekakve nedostatke. Nadam se da ćemo uspjeti iskoristiti neke od tih nedostataka i poentirati”, dodao je Carević, koji se osvrnuo na dovođenje Jakova Pranjića:

“Pranja je više krilo ili osmica, povučena desetka. Igrač koji nam daje situacije jedan na jedan, koji je iznimno okomit, koji ima dobar šut s distance. Sasvim sigurno će oplemeniti ovaj kadar, dati jednu drugu dimenziju i biti pojačanje.”

Utakmice protiv Hajduka tradicionalno privlače veliku pozornost. Carević ne želi utakmici pridavati etiketu prekretnice, ali svjestan je njezine posebne težine. “Ja ne bih to karakterizirao kao nekakvu prekretnicu. Mi znamo svoje probleme, tek je početak prvenstva.

Što se tiče samog Hajduka, ne treba ti dodatna motivacija kad igraš protiv Hajduka, Dinama, Rijeke. To su stvarno velike utakmice, vjerojatno će biti pun stadion, nadam se da će biti pun stadion. Sama ta utakmica je ogromna motivacija za sve moje igrače”, objasnio je pa zaključio kako će ključ utakmice biti u kontroli emocija i pridržavanju dogovorenog plana igre:

“Ono što je jako bitno u takvim utakmicama je da imamo kontrolu emocija, u smislu da ne pregorimo od želje, da budemo stvarno stabilni. Nadam se stvarno da ćemo biti dobri. Mislim da smo i prošlu utakmicu bili stvarno dobri iz tih momenata i naslanjat ćemo se na te pozitivne stvari. Ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.”