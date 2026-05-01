Carević: Dinamo će sigurno doći maksimalno motiviran, mi možemo iznenaditi

Momčad Marija Carevića još uvijek teoretski konkurira za plasman u Europu, s pet bodova zaostatka za četvrtoplasiranom Rijekom, te se nada mjestu koje bi moglo voditi u Konferencijsku ligu. Susret se igra u Turopolju u subotu u 16 sati.

Trener Gorice Mario Carević najavio je susret, ističući snagu protivnika, ali i vjeru u svoju momčad. “Dinamo će sigurno doći maksimalno ozbiljan i siguran sam da želi pobjedu. Moramo biti spremni da će oni dominirati i svjesni smo da ćemo biti manje u posjedu nego inače”, izjavio je Carević.

Dodao je kako će se njegova momčad morati prilagoditi takvom odnosu snaga na terenu. “Morat ćemo se dobro braniti i trčati tranziciju. Nadam se da možemo iznenaditi“, rekao je. Osvrnuo se i na stanje u momčadi: “Kao i uvijek, ima ozljeda. Erceg vjerojatno neće moći konkurirati, ali vidjet ćemo tijekom dana. Nadam se da će svi ostali biti spremni i jedva čekamo utakmicu.”

Ako bi Gorica iznenadila Dinamo, a Lokomotiva i Rijeka ne ostvare pobjede, borba za četvrto mjesto postala bi vrlo napeta, pogotovo ako Dinamo osvoji i Kup. U igri za plasman u europska natjecanja su i Slaven te Istra, dok Varaždin drži treće mjesto s pet bodova prednosti ispred Rijeke.