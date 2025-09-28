Carević: Čestitam Osijeku na pobjedi, a ove neke druge stvari više neću komentirati

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Osijek je u 8. kolu SuperSport HNL-a svladao Goricu 1:0 pogotkom Arnela Jakupovića u 35. minuti.

Domaćin je od 77. minute igrao bez Ante Ercega, koji je ušao s klupe i brzo zaradio drugi žuti karton, a u sudačkoj nadoknadi isključen je i Osijekov Luka Vrbančić.

Jakupović donio pobjedu Osijeku u Velikoj Gorici, Erceg zaradio ekspresni crveni karton

Nakon utakmice izjavu je dao trener Gorice Mario Carević:

“Čestitam Osijeku na pobjedi. Mislim da smo bili jako dobri na lopti prvih desetak minuta. Kasnije ne. Malo nam je nedostajalo energije u prvom dijelu, iako smo tad imali isto veliku šansu. Žao mi je i situacije u drugom poluvremenu za Vrzića. S igračem manje smo isto nešto pokušavali i imali veći posjed.

Ušli smo u rizik pa se nešto otvorilo i Osijeku. Moramo se pomiriti s porazom, a ove neke druge stvari više neću komentirati, iako bih ih najradije komentirao”, rekao je nakon utakmice Carević za MAXSport.