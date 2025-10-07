Capello ismijao derbi Tudora i Modrića pa poručio: ‘U Italiji nema vrhunskih igrača’

Podijeli :

FedericoPestellini Panoramic via Guliver

Bivši trener Juventusa i Milana, Fabio Capello, nije bio zadovoljan nedjeljnim derbijem koji je završio 0:0.

“Trener ne izlazi na teren. On priprema utakmice i postavlja planove, a igrači su ti koji se nalaze pred golom”, rekao je legendarni trener u emisiji Radio Anch’io Sport na Rai Radio 1.

“Kvaliteta nogometa u Italiji je pala. Nema vrhunskih igrača. Bologna je protiv Pise pobijedila 4:0, ali to je iznimka. Moraš zabiti loptu u mrežu. Leao je također promašio dva nevjerojatna gola sinoć. Prvo poluvrijeme bilo je nevjerojatno dosadno. Nijedna momčad nije imala hrabrosti riskirati”, dodao je Capello pa ipak priznao da je drugo poluvrijeme bilo nešto življe, ali da ga je iznenadila jedna Tudorova izmjena:

“U drugom dijelu smo vidjeli nešto više. Ali kada gledamo dva velika kluba, očekujemo više spektakla. Na kraju su svi s pravom izviždani. Također, nisam razumio zamjenu Conceiçãa.”