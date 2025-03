Cannavaro: Šteta što moramo na pauzu, u nekim utakmicama koje smo gubili smo igrali i bolje nego u ovoj

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb/YouTube

Trener Dinama, Fabio Cannavaro, bio je zadovoljan izvedbom svoje momčadi nakon uvjerljive pobjede nad Lokomotivom (3:0). Istaknuo je da su njegovi igrači odigrali disciplinirano i kvalitetno, iskoristili prilike te kontrolirali utakmicu od početka do kraja. Pohvalio je strijelce i cijelu ekipu za angažman, ali je naglasio da moraju nastaviti raditi kako bi ostali u borbi za naslov.

“Igrali smo jako dobro. Kotrolirali smo utakmicu, nismo im ništa dali, imali smo puno prilika i moramo u tim situacijama biti konkretniji. U tom zadnjem pasu, udarcu jer smo imali puno prilika”, rekao je u uvodu.

Jeste li sretni ili tužni što dolazi pauza?

“Bit će lijepo raditi sljedećeg tjedna. Malo ćemo se odmoriti, ali u doborm smo momentu stvarno. Znamo što još moramo popraviti. Malo je šteta što dolazi pauza, ali dobro će nam doći da popravimo fizičko stanje momčadi.”

Je li ovo najbolja utakmica vaša u Dinamu?

“Ne, ne. Igrali smo mi još dobrih utakmica. Naravno, kad ne primiš gol, sve izgleda puno bolje, to podiže samopouzdanje. Igrali smo dobro i neke utakmice koje smo gubili.”

Kako ste vidjeli nastup Luke Stojkovića?

“On je ogroman potencijal, može biti još bolji. Strašno je dinamičan igrač, puno trči, ali ne bih samo njega izdvajao. Tu je i Baturina, Sučić, Theophile-Catherine, svi puno rade. Kad igraš kao momčad, onda se pojedinci ističu, to je ključ. Otkad sam ja ovdje na tome inzistiram. Svi su danas sretni, ali zadnjih 20 minuta nije bilo dobro. Bilo je puno individualizma, a to ne volim. Na tim situacijama moramo poraditi i to im pokušavam objasniti.”