Cannavaro kritičan: ‘Neke greške ne mogu shvatiti! Baturina i Stojković? Moraju napredovati’

Trener Dinama Fabio Cannavaro otkrio je dojmove nakon prve pobjede na klupi Plavih.

Dinamo je slavio 3:1 u drugoj pripremnoj utakmici u Turskoj protiv poljskog Lecha. Zabili su za Dinamo Baturina, Hoxha i Stojković, a jedini gol za Poljake dao je Ali Gholizadeh. Cannavaro je imao zamjerke.

“U prvom poluvremenu radili smo puno grešaka, a to ne mogu razumjeti, jer smo puno to vježbali baš te stvari zadnjih dana. Izvedba je malo slabija, ali imamo kvalitetu i to znamo. Moramo shvatiti da bez lopte moramo biti čvršći. Ako to prihvatimo onda ćemo biti bolji u budućnosti. Kvaliteta koju imamo je važna, samo moramo promijeniti neke stvari i napredovati”, rekao je trener Dinama.

Dojam je da se igrači sve bolje prilagođavaju zahtjevima trenera?

“Da, neke stvari su bile bolje, razmak između linija je bio dobar, svi osjećaju što želimo i to je jako važno. Sretan sam generalno, znam da nije lako, jer dajemo igračima puno infromacija, ali nemamo puno vremena. Zato želimo to što prije popraviti.”

Komentirao je Baturinu i Stojkovića koji su se istaknuli u ovom susretu.

“Oni moraju napredovati. I u tjelesnoj snazi! Nekad previše puno forsiraju, moraju naučiti da ne moraju uvijek ići tako, u svakoj situaciji, nego čitati igru i ono što se oko njih događa. Mladi su, potencijal su, a mi smo tu da im omogućimo napredak.”

Šansu su dobili i mladi igrači?

“Imaju kvalitetu i talent, ali moraju shvatiti da biti ovdje, u prvoj momčadi, to nije poklon. Kad si ovdje moraš raditi. Naravno, kad si u prvoj momčadi misliš da može igrati bilogdje na svijetu, ali pred njima je puno rada.”

Otkrio je i kakav je plan za preostala četiri dana u Turskoj.

“Naravno, najavljujem samo nove treninge i analize, moramo vidjeti gdje smo griješili i na tome raditi. To je jedino što možemo.”