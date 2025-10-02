Cannavaro ima novi posao, vodit će debitanta na Svjetskom prvenstvu

Fabio Cannavaro dogovorio je preuzimanje klupe reprezentacije Uzbekistana i tako će, prema pisanju Fabrizija Romana, postati novi izbornik te selekcije uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine. Ugovorni detalji su usuglašeni, a službeno potpisivanje očekuje se u sljedeća 24 do 48 sati.
Cannavaro je posljednji angažman imao u zagrebačkom Dinamu, koji je preuzeo tijekom zimske stanke prošle sezone. Na klupi je proveo 14 utakmica, ostvarivši sedam pobjeda, dva remija i pet poraza, a u travnju je dobio otkaz dok je Dinamo za Hajdukom zaostajao osam bodova.
Uzbekistan je već izborio svoj povijesni prvi nastup na svjetskoj smotri 2026., no u siječnju je ostao bez izbornika nakon što je Srečko Katanec odstupio zbog zdravstvenih problema. Kvalifikacije je priveo bivši reprezentativac Timur Kapadze, no Savez je odlučio potražiti trenera s međunarodnim iskustvom. U medijima se spominjao i Slaven Bilić, ali Cannavaro je postao prva opcija.
Talijan već posjeduje izborničko iskustvo – 2019. nakratko je vodio kinesku reprezentaciju. Uz to, u trenerskoj karijeri sjedio je na klupama Guangzhou Evergrandea, Al Nassra, Tianjin Quanjiana, Beneventa, Udinesea te spomenutog Dinama. Kao igrač, Cannavaro je ostvario impresivnu karijeru, okrunjenu osvajanjem Zlatne lopte 2006. i naslovom svjetskog prvaka s Italijom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!