Caktaš: Želimo igrati u SHNL-u! Osijek-Hajduk? Neka bolji pobijedi!

Guliver Images

U susretu 18. kola SuperSport 1. NL, NK Dugopolje je svladao NK Rudeš s 3:1 i tom se pobjedom probio na prvo mjesto ljestvice, preskočivši izravnog konkurenta.

Domaćini su poveli već u 13. minuti pogotkom Josip Balić, a izjednačenje je u 33. minuti donio Karlo Kamenar. U nastavku je prednost Dugopolju vratio Mijo Caktaš, dok je konačan rezultat u 79. minuti potvrdio Stipe Mišura.

Caktaš je svoj povratnički nastup okrunio pogotkom glavom nakon ubačaja Andrije Balića, a gol je proslavio vrlo emotivno. “Nije moglo bolje započeti. Naporno smo se pripremali i dobro smo se spremili za Rudeš. Mislim da je odlično što je odmah na početku bio derbi, da se pokažemo u najboljem izdanju. Pobijedili smo pred našim navijačima, čestitam cijeloj ekipi i idemo dalje”, izjavio je Caktaš.

O suradnji s Balićem i proslavi gola je dodao: “Što reći o Andriji? Očekivao sam takav ubačaj i dobro sam ga ispratio. A što se proslave tiče, ipak je ovo moj klub, ovdje sam počeo i malo su me ponijele emocije. Zadovoljan sam, samo trebamo nastaviti u ovom ritmu.”

Nakon angažmana u Turskoj i na Cipru, mnogi su Caktaša očekivali u nekom od prvoligaških klubova, no on se odlučio za povratak u drugu ligu. “Obećao sam samome sebi da ću se jednog dana vratiti. Sada se ukazala dobra prilika. Imamo kvalitetnu mladu momčad, odličnog trenera i dobru poziciju na ljestvici. Vjerujem da nisam pogriješio ovom odlukom“, pojasnio je svoj potez.

Dugopolje trenutno drži vodeću poziciju na ljestvici, a Caktaš ne skriva ambicije kluba. “Ne želimo si stvarati pritisak, ali nadamo se da bismo sljedeće sezone mogli biti u HNL-u”, rekao je. U sljedećem kolu ih očekuje zahtjevno gostovanje u Bijelom Brdu, a za ulazak u viši rang bit će potrebne i pobjede na gostujućim terenima. “Zadovoljni smo ovom pobjedom. Slijedi dan odmora, a od ponedjeljka se okrećemo pripremama za BSK. Imamo dobru ekipu”, kazao je Caktaš.

Za kraj, Caktaš je prokomentirao i nedjeljni dvoboj između Osijeka i Hajduka, dvaju klubova čiji je dres nosio. “Pratim HNL, naravno, i Hajduk i sve ostale klubove. Neka pobijedi bolji. Očekujem dobru utakmicu na prekrasnom stadionu”, zaključio je.