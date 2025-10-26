Čabraja uoči Dinama: ‘Ako ćemo biti dobri, naravno da će doći dobar rezultat’

Vukovar 1991 u ponedjeljak, 27. listopada, od 19 sati u Vinkovcima dočekuje Dinamo u posljednjem susretu 11. kola SHNL-a.
Vukovarci su posljednji sa šest bodova, dok je Dinamo drugi s 22 i pobjedom bi se vratio na vrh s Hajdukom.
S poštovanjem je trener Silvijo Čabraja najavio dvoboj, u kojem zbogg kartona neće računati na Čaića, dok bi se Šuver mogao vratiti u momčad.
“Moramo razmišljati o sebi, o svojem načinu igranja, o svojem angažmanu. I naravno što uvijek ponavljam, probati dati sve od sebe. Da nakon utakmice možemo se pogledati u oči, svi u svlačionici. A ako ćemo biti dobri, naravno da će doći dobar rezultat”, rekao je Čabraja pa dodao:
“Golove protiv Osijeka praktički su zabili nakon prekida. Moramo paziti na te prekide, pokušavati ih što manje raditi u opasnoj zoni i probati sve napraviti da ih spriječimo u tom naumu.”
