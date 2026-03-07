Čabraja: Rijeka se sigurno potrošila protiv Hajduka, ali imaju široki roster i puno igrača na koje mogu računati

Nogomet 7. ožu 202614:09 0 komentara
xxGoranxMehkekx/CROPIX via Guliver

U 25. kolu SuperSport HNL-a Vukovar 1991 čeka novi težak ispit. U nedjelju 8. ožujka od 17:45 na stadionu Gradski vrt dočekuje aktualnog prvaka Rijeku.

Rijeka u Slavoniju dolazi nakon dramatične pobjede protiv Hajduka u Kupu pa nema sumnje da će biti dodatno motivirana. Unatoč gustome rasporedu, riječ je o momčadi s velikom širinom kadra i kontinuitetom dobrih rezultata.

S druge strane, Vukovar mora tražiti pobjedu jer mu je Osijek slavljem u Puli protiv Istre pobjegao na tri boda prednosti.

Susret je najavio trener Vukovara Silvijo Čabraja:

“Iza Rijeke je dobar niz, sigurno su se potrošili u u Kup utakmici protiv Hajduka, ali imaju široki roster i puno igrača na koje mogu računati, koje koriste praktički tijekom cijelog prvenstva, ali i u europskim natjecanjima. Bit će to jedna tvrda utakmica, spremni smo i čekamo taj nedjeljni susret.“

Trener Vukovara osvrnuo se i na stanje u momčadi te na igrače koji zbog ozljeda trenutačno nisu na raspolaganju:

“Za sada, na žalost, ne možemo računati na Kulušića i Shabanija. Enissa još uvijek muči taj slomljeni prst na stopalu, a za Lovru ćemo znati definitivno ovaj tjedan kada bi se mogao priključiti treninzima. Živković se vratio u kadar tako da na njega možemo računati u susretu protiv Rijeke.”

