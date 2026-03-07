Čabraja: Rijeka se sigurno potrošila protiv Hajduka, ali imaju široki roster i puno igrača na koje mogu računati

Rijeka u Slavoniju dolazi nakon dramatične pobjede protiv Hajduka u Kupu pa nema sumnje da će biti dodatno motivirana. Unatoč gustome rasporedu, riječ je o momčadi s velikom širinom kadra i kontinuitetom dobrih rezultata.

Sanchez: Želimo se boriti za naslov, zaostajemo, ali vjerujemo da ih možemo dostići

S druge strane, Vukovar mora tražiti pobjedu jer mu je Osijek slavljem u Puli protiv Istre pobjegao na tri boda prednosti.

Susret je najavio trener Vukovara Silvijo Čabraja: