Čabraja: Da sam ja sudac, ne bih dao crveni karton Livaji

Robert Matić / Hajduk.hr

Na zatvaranju prve polusezone SHNL-a Hajduk i Vukovar odigrali su kaotičnu utakmicu u kojoj su pokazana čak tri crvena kartona, a Splićani su slavili 2:1.

Vukovar je prvi ostao s igračem manje nakon što je Tadić zaradio izravni crveni karton, već treći ove sezone.

“Što se tiče crvenog kartona, ne znam što bih mislio. Puno ljudi mi je reklo da to nema veze s crvenim kartonom, ali tako je, kako je. Evo, dat ću jedan drugi primjer – ja kad razgovaram sa sucima i pitam ih na najjednostavniji mogući način što je kazneni udarac, najčešće dobijem odgovor da ni oni sami ne znaju.

Svi imaju iste probleme, nije da se samo mi bunimo na suđenje, a da je u Njemačkoj ili Italiji sve sjajno. Ja želim vjerovati da mnogi od njih ne pogriješe namjerno, ali je pritisak takav da jednostavno čovjek pogriješi”, rekao je trener Vukovara Silvijo Čabraja za Germanijak.

Potom su na suprotnoj strani isključeni Rebić i Livaja, obojica zbog drugog žutog kartona.

“Livajin drugi žuti? Ako ćemo iskreno, da sam ja sudac, ne bih mu ga dao. Nije on ljutito napucao loptu, nije on nešto protestirao ili bio nezadovoljan. Mislim da je čak bio svjestan i da zbog toga nije ni reagirao na drugi žuti karton, ali to je ona milisekunda u kojoj ne stigneš povući nogu”, dodao je Čabraja.