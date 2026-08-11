Burno u Barceloni: Tri igrača su ključne mete, ali dolascima postoji jedan uvjet

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Kako se ljetni prijelazni rok bliži kraju, Barcelona užurbano pokušava rekonstruirati momčad.

Glavne su mete Rodri, Julián Álvarez i João Cancelo, no klubu je za ostvarenje tih transfera prijeko potrebna velika prodaja kako bi se oslobodio financirao ambiciozan plan sportskog direktora Deca i trenera Hansija Flicka.

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Prema pisanju španjolskog lista Sport, francuski obrambeni igrač Jules Koundé mogao bi biti jedan od onih koji će napustiti klub stigne li primamljiva ponuda. Arsenal je pokazao ozbiljan interes za njega kao alternativu svojoj prvoj meti, Ezriju Konsi iz Aston Ville, za kojeg klub iz Birminghama traži više od 75 milijuna eura — iznos koji u Londonu smatraju pretjeranim.

Nakon što je Ronald Araújo već otišao, a Barcelona se nada zaraditi oko 40 milijuna eura od prodaje Marca Casada u narednim danima, Koundé se nameće kao dodatni izvor prijeko potrebne zarade. Iako je nedavno produljio ugovor do 2030. godine i izrazio želju za ostankom u Kataloniji, njegova je budućnost pod znakom pitanja.

Koundé tek treba obaviti ključan razgovor s Flickom. Njemački stručnjak već je usmjerio situacije s Araújom i Casadóom, dok je Francuz prošle sezone izgubio nekadašnji sjaj. Prema svemu viđenome, Flick u središtu obrane radije računa na Erica Garcíju.

S druge strane, Koundé je profil igrača koji iznimno cijeni Mikel Arteta. Trener Arsenala traži polivalentnog obrambenog igrača koji jednako dobro može pokriti pozicije stopera i desnog beka, osobito jer se Topnici na startu sezone suočavaju s teškim ozljedama u obrambenoj liniji. William Saliba izvan je stroja na neodređeno vrijeme zbog problema s leđima, dok Jurriën Timber ima kroničnih poteškoća s bedrenim mišićem.

Barcelona za sada čeka razvoj događaja i priprema se za sve scenarije. Svakako bi prihvatili višemilijunsku ponudu za Koundéa, pod uvjetom da dovedu vrhunskog stopera kao zamjenu. Flick planira lijevi bok pokriti Cancelom, čiji je potpis blizu, te Baldéom, dok na desnoj strani ima Erica Garcíju i mladog Xavija Esparta koji je ostavio sjajan dojam na njemačkog trenera.

Za Koundéa su interes pokazali i Paris Saint-Germain te Bayern München, no Parižani se naginju dovođenju mlađeg igrača, dok Bavarci prvo moraju prodavati.