Bundesligaš uručio otkaz treneru nakon katastrofalnog ulaska u sezonu

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Njemački nogometni bundesligaš Borussia Mönchengladbach uručila je otkaz treneru Gerardu Seoaneu (46) nakon lošeg otvaranja nove sezone.

Momčad iz Mönchengladbacha se nakon tri kola nalazi na 16. mjestu s jednim osvojenim bodom i 0-5 razlikom pogodaka.

VIDEO / Werder s četiri gola rastužio Borussiju, i dalje čekaju prvu pobjedu u BL

“Nakon što smo detaljno analizirali početak naše sezone, postalo nam je jasno da je promjena na poziciji glavnog trenera nužna. Nakon ukupno 10 utakmica bez pobjede više nismo vjerovali u mogućnost preokreta s Gerardom na čelu”, rekao je sportski direktor Roland Virkus.

Švicarski stručnjak je preuzeo mjesto prvog trenera Gladbacha u lipnju 2023. godine, a prije toga je vodio Bayer Leverkusen, Young Boyse i Luzern.

Seoane je drugi trener koji je ove sezone dobio otkaz u Bundesligi, iako su odigrana samo tri kola. Prvi je “cipelu” dobio Erik ten Hag u Bayer Leverkusenu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.