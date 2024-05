Zekić za SK: Zvonarek je novi Luka Modrić

Podijeli :

DeFodi Images via Guliver

Bio je to datum 12. 5. 2021., Rijeka je s 0:2 slavila u Koprivnici kod Slaven Belupa pogocima Andrijaševića i Drmića. No, u 70. minuti dogodio se jedan detalj koji je obilježio tu utakmicu. Naime, na teren je ušao tada 16-godišnji Lovro Zvonarek umjesto Lulića. Sa 16 godina i 4 dana postao je jedan od najmlađih debitanata u povijesti HNL-a i najmlađi debitant u povijesti koprivničkog kluba. Piše: Karlo Benat

Točno tri godine kasnije, Zvonarek je po prvi puta zaigrao u prvih 11 minhenskog Bayerna i na najbolji način okrunio svoj premijerni start. Već u 4. minuti zatresao je mrežu Wolfsburga te pokazao o kakvom se talentu radi. Ali, Zvonarek je po još jednom detalju ostao upisan u povijesne knjige najjačeg ranga hrvatskog nogometa. On je sa samo 16 godina i 14 dana postao najmlađi strijelac u povijesti prve lige. Svojim pogotkom u 36. kolu protiv Varaždina, poslao je goste iz baroknog grada u drugi rang, a sebe ostavio na poziciji s koje će ga teško netko skinuti.

Jedan od njegovih trenera u Slaven Belupu bio je i Zoran Zekić, koji ima samo riječi hvale za mladog Zvonareka.

“On se po svemu isticao od svojih vršnjaka, to je jedno posebno dijete i meni je velika čast što sam ga mogao trenirati. On može igrati sve pozicije, a kod mene je najčešće igrao to desno krilo/desnog veznog. Upravo je s te pozicije zabio Wolfsburgu, to su situacije u kojima se milijun puta našao u Slavenu i odlično je reagirao. Meni je srce puno, imam osjećaj kao da je moj sin zabio pogodak“, rekao je Zekić za Sport Klub.

VEZANA VIJEST VIDEO: Zvonarek nakon samo četiri minute postigao prvijenac za Bayern

Podsjetimo, Bayern je u rujnu 2021. godine kupio Zvonareka za 1.8 milijuna eura, ali je Lovro do kraja sezone ostao na posudbi u Koprivnici. U 22 nastupa za Slaven, postigao je četiri pogotka i dvije asistencije. Na početku sezone 2022./2023. odlazi put Münchena. Tamo protekle dvije sezone nastupa za Bayernovu drugu momčad, u kojoj je jedan od najboljih pojedinaca. Dobri nastupi nisu prošli nezapaženo kod Thomasa Tuchela, pa je Lovro tako u siječnju debitirao u ligaškom dvoboju kod Augsburga.

“On je dragulj hrvatskog nogometa. To je momak koji razmišljao puno zrelije nego što njegove godine govore“, poručio nam je Zekić.

Veseli vidjeti kako se u hrvatskom nogometu svakodnevno pojavljuju nove mlade nade. Igrati u Bayernu s 19 godina sigurno nije mala stvar, a na Zvonareku je da nastavi uporno raditi kako bi opravdao ovu rečenicu koju je za njega rekao bivši trener Zekić:

“Lovro Zvonarek je novi Luka Modrić“, zaključio je.