Zašto Dejan Ljubičić odlazi iz Dinama?

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Iznenađujuća je bila vijest da Dejan Ljubičić odlazi iz Dinama.

Veznjak Dinama Dejan Ljubičić trebao bi preći u njemačkog drugoligaša Schalke 04 za kojeg je ovih dana potpisao i legendarni BiH napadač Edin Džeko.

U četvrtak je u prvih 11 počeo utakmicu protiv FCSB-a (4:1) u Europskoj ligi, a već jutro kasnije dogovorio prelazak u Schalke. Dinamo će dobiti odštetu od milijun eura.

Zašto Ljubičić odlazi iz Dinama? Germanijak piše da je Ljubičić sam prelomio o odlasku. Protiv FCSB-a nije bio na najvišoj razini, za derbi protiv Osijeka se vraća Ismael Bennacer i Ljubičić je postao svjestan da će imati sve manju ulogu u drugom dijelu sezone.

Navodno nije zadovoljan ni načinom na koji momčad igra pa je odlučio potražiti novu sredinu. Ljubićić je za Dinamo odigrao 22 utakmice i pri tom zabio dva gola te upisao tri asistencije.