Wolfsburg smijenio trenera, ali ga je ostavio u klubu

Bundesliga 31. svi 2026
Tonhäuser via Guliver

Njemački stručnjak Dieter Hecking više nije trener nogometaša Wolfsburga, ali će ostati u klubu kao, priopćili su iz Wolfsburga.

Dieter Hecking vodio je Wolfsburg od 9. ožujka, a u 11 utakmica ostvario je dvije pobjede, četiri remija i pet poraza te nije uspio spasiti klub od ispadanja iz Bundeslige.

„Wolfsburg je imenovao novog sportskog direktora Dietera Heckinga, dosadašnjeg trenera. On će 1. lipnja preuzeti novu dužnost u klubu i imat će ključnu ulogu u restrukturiranju i pripremama za nadolazeću sezonu u 2. Bundesligi“, navodi se na službenoj internetskoj stranici kluba.

Wolfsburg je 2009. godine bio prvak Bundeslige, a posljednjih 29 godina nastupao je u najvišem rangu njemačkog nogometnog natjecanja.

